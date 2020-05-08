Співпраця України та МВФ: яку вигоду отримає офіційний Київ

Зараз Україна співпрацює з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by. Але невдовзі зможе претендувати й на програму розширеного фінансування EFF. У підсумку Україна отримає не тільки понад 10 мільярдів доларів допомоги, але і повернеться до обговорення більшої суми нового фінансування.

Як повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован, перемовини між Україною та МВФ тривають, і про завершення цього буде повідомлено офіційно. Отже, остаточних рішень ще немає. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Інструменти МВФ

З точки зору програм у МВФ є різні інструменти допомоги країнам. В умовах пріоритету структурних реформ Фонд пропонує країнам програми розширеного кредитування – EFF.

"Саме таку програму фонд запропонував Україні обговорювати в середині 2019 року, після формування нового уряду Олексія Гончарука та парламенту", – додав Рашкован.

За його словами, у сформованих глобальних умовах невизначеності Фонд розуміє, що країнам дуже складно планувати структурні реформи на кілька років вперед.

Це проблема для багатьох урядів, не лише для Уряду Дениса Шмигаль. І рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України. Поки що загалом це позиція Фонду в багатьох країнах. Вона може змінитися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF,

– підкреслив фінансист.

Чому так трапилося він пояснює, що передусім упродовж останніх 2 місяців Фонд надавав здебільшого emergency financing. Водночас таке фінансування в межах продуктів Rapid Financing Instrument або Rapid Credit Facility було надано для 50 країн в розмірі 17,5 мільярда доларів.

Але в антикризових умовах або для запобігання негативних наслідків кризи у Фонді є інші програми. Одна з них – лінія standby. Це більш короткі, більш сфокусовані на антикризові заходи програми. Гроші за нею отримати легше. Ці кошти може бути також спрямовано в бюджет для часткового покриття дефіциту. Умов отримання фінансування а ним – менше.

Такі програми не спрямовано на структурні реформи. Вони є спрямованими на початковому етапі на допомогу країнам у фінансуванні витрат на медицину, на формулювання адекватної кризи монетарної та фіскальної політики, на збереження фінансової стабільності, а потім – на допомогу до повернення в зниженні бюджетного дефіциту та будуть сфокусованими на виході економік з кризи,

– підкреслює Рашкован.

Але, продовжує він, протягом декількох останніх місяців змінився уряд, і під впливом пандемії зовнішнє макросередовище теж змінилося. Змінився макропрогноз: плановане зростання економіки під впливом COVID19 змінилося на падіння.

Крім того, певним чином змінилися пріоритети уряду. Наприклад, закон про бюджет на 2020 рік не передбачає значних надходжень від приватизації в 2020 році, а це була одна із структурних реформ, яку планували провести в межах програми МВФ. Водночас старт земельної реформи трохи відкладається. Зріс і дефіцит бюджету, як реакція на кризу.

"На основі з того, що я написав на початку, standby лінія – більш адекватний продукт від МВФ в такій ситуації, що склалася у межах подолання кризи, викликаної пандемією. І не тільки для України, оскільки саме такий продукт пропонують і іншим країнам. Фонд зараз не обговорює нові програми EFF. Але все може змінитися", – зауважив експерт.

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Суми фінасування для України

Програма EFF. Вона була на 3 роки та на суму 8 мільярдів доларів. У межах цієї програми протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року, Україна планувала отримати від МВФ 5 мільярдів доларів і решту 3 мільярди планувала отримати у 2022 – 2023 роках.

Програма Standby. Україна планує протягом наступних 18 місяців отримати тих же 5 мільярдів доларів від МВФ.

"У чому ж зрада? А її немає. Більш того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020 – 2021 років є легшими, ніж отримання тих же 5 мільярдів доларів в межах програми EFF, оскільки не вимагає "титанічних" зусиль з просування структурних реформ", – констатував представник України МВФ.

Водночас після утвердження нової програми МВФ Україна отримає додаткові засоби допомоги з боку міжнародного співтовариства.

Програма standby : 3.5 мільярда доларів (+1.5 мільярда доларів у 2021 році)

: 3.5 мільярда доларів (+1.5 мільярда доларів у 2021 році) Bilateral фінансування від інших країн , прив'язане до програми МВФ : 0.4 мільярда доларів;

, : 0.4 мільярда доларів; Програма DPL Світового Банку : 1 мільярд доларів;

: 1 мільярд доларів; Кошти від Світового банку на допомогу системі охорони здоров'я : 0.15 мільярда доларів;

: 0.15 мільярда доларів; Макрофінансова допомога від ЄС : другий транш 0.6 мільярда доларів;

: другий транш 0.6 мільярда доларів; Нова макрофінансова допомога від ЄС: 1.3 мільярда доларів.

Порахуйте, скільки виходить разом засобів. Додайте до них валютні своп лінії гривня / долар або гривня / євро, які НБУ може отримати від інших центральних банків. Таку угоду вже підписали з ЄБРР США в обсязі до 500 мільйонів доларів. При цьому гривня, яку отримає ЄБРР, буде спрямованою на кредитування економіки. Далі більше,

– зазначає експерт.

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Які висновки для України

Отже, влітку 2021 року Україна зможе почати підготовку до отримання нової програми розширеного фінансування EFF, щоб отримати його після закінчення SBA.

І тоді за цей час Україна отримає не тільки більш ніж 10 мільярдів доларів допомоги міжнародних фінансових організацій в 2020 році, але і повернеться до обговорення більшої суми нового фінансування від МВФ.