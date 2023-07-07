Росія облаштовує таємний завод із виробництва іранських дронів, – FT

Москва та Іран продовжують таємно співпрацювати. Так, вони створили компанію під прикриттям "Альбатрос", яка займатиметься виготовленням іранських дронів.

Завод з виготовлення дронів-камікадзе планують збудувати у Татарстані. Там начебто влаштують виробництво "сільськогосподарських дронів".

До теми Китай допомагає Ірану швидко відправляти дрони-камікадзе в Росію, – WSJ

Як у Росії збираються виготовляти дрони

Для того, щоб приховати роботу над виробництвом іранських дронів, створили компанію "Альбатрос". Ця структура відкрито продає російському міноборони "сільськогосподарські дрони", проте у Financial Times заявляють, що "Альбатрос" буде виготовляти й дрони-камікадзе.

Крім того, Ілля Воронков, який є співзасновником компанії, зізнався, що постачає БпЛА російським військовим. Ба більше, до 70% компонентів для виготовлення безпілотників Росія отримує від Китаю.

На співпрацю Росії та Ірану вказує також те, що "Альбатрос" побудувала новий завод в особливій економічній зоні "Алабуга", що у Татарстані. У США вважають, що це цент підтримуваних Іраном зусиль з "розвитку потенціалу" Кремля у виробництві безпілотників. Раніше у Вашингтоні вже повідомляли, що в Алабузі шукали на роботу інженерів для створення дронів. Ба більше, від жовтня 2022 року в Татарстані шукали співробітників на посади директора з виробництва БпЛА, конструктора БпЛА та головного технолога. Також у регіоні запрошували на роботу перекладачів з фарсі, які можуть робити синхронний переклад.

Експерт Семюель Бендетт в коментарі виданню заявив, що місце, де будують завод з виготовлення іранських дронів вдале для Москви. Оскільки він розташовуватиметься на березі Волги, то запчастини до ударних БпЛА можуть доставляти таємно кораблями.

Це дуже близько до Казані, одного з високотехнологічних виробничих центрів Росії. Все, що вам потрібно зробити, це влаштувати круїз на човні,

– заявив експерт.

Білий дім заявив про будівництво заводу з виготовлення БпЛА

Американська розвідка встановила, що Іран допомагає Росії будувати завод з виготовлення дронів. За попередніми оцінками, підприємство може запрацювати вже наступного року.

Крім того, Білий дім також оприлюднив зроблені у квітні супутникові знімки промислової зони, розташованої за тисячу кілометрів на схід від Москви. Саме там, ймовірно, побудують завод з виробництва дронів.



Завод, який допомагає будувати Іран / Фото Maxar Technologies