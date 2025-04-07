Співробітник ТЦК Києва задекларував Volkswagen Tiguan за 15 тисяч гривень та нову квартиру

Співробітник Печерського районного ТЦК у Києві задекларував нове майно. Так, посадовець став власником нової квартири та автівки Volkswagen Tiguan 2017 року, яку нібито придбав за 15 000 гривень, хоча реальна ціна – у десятки разів вища.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

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Співробітник ТЦК задекларував нове майно

Заступник начальника відділення рекрутингу та комплектування Печерського районного ТЦК у Києві Юрій Моргай задекларував нове майно. Раніше посадовець фігурував у розслідуванні щодо безпідставного списування з військового обліку десятків чоловіків.

Моргай уникнув покарання, а нині задекларував нове майно. Як встановили журналісти, до 2024 року співробітник ТЦК не мав ані власного житла, ані автівки. Втім, торік Моргай став власником нової квартири у Києві, а також придбав Volkswagen Tiguan 2017 року.

Однак ціна на автівку значно занижена. У декларації мовиться, що вартість позашляховика – 15 000 гривень. Однак реальна ціна такого автомобіля у десятки разів вища.

Водночас заробітна плата співробітника ТЦК за 2023 рік склала 566 438 гривень. У 2024 році Моргай отримав 491 906 гривень.

До слова, раніше керівник Полтавського Бюро економічної безпеки Олег Пахніц задекларував 6,5 мільйона доларів готівки, літак Socata TB 20 GT, автівки, нерухомість та зброю у декларації за 2023 рік.