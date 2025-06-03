Примусово мобілізували чоловіка: на Рівненщині ДБР повідомило про підозру працівникам ТЦК

На Рівненщині співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК. Вони примусово мобілізували чоловіка, силоміць його утримували та били.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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У чому підозрюють співробітників ТЦК

За даними слідства, 21 лютого 2025 року під час мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району співробітники ТЦК та СП помітили чоловіка, який їхав на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ і силоміць затягнули до службового автомобіля.

Потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, коли намагався покликати на допомогу. У відповідь двоє військовослужбовців вирішили його "покарати" – вони повалили чоловіка на землю та завдали численних ударів по голові й тулубу.

Як наслідок, він отримав легкі тілесні ушкодження.

Під фізичним тиском чоловік повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області,

– розповіли в ДБР.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного ТЦК повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини із застосуванням фізичного насильства, вчиненому групою осіб без попередньої змови.

Крім того, двоє з підозрюваних також обвинувачуються у катуванні з метою примусу або покарання потерпілого, що також було скоєно групою осіб без попередньої змови.

У разі доведення вини кожному з них загрожує до 6 років позбавлення волі.