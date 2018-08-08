Співробітники ДФС затримали екс-митника, який викрав вантаж вартістю 154 мільйони гривень

В Одесі затримали екс-співробітника митниці, якого підозрюють у крадіжці контейнерів з нерозмитненим, заарештованим вантажем на загальну суму 154 мільйони гривень.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook.

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Співробітники ДФС затримали відому в певних колах людину, колишнього працівника Одеської митниці, діяльність якого пов'язують з контрабандою – Дениса Амінева. Його підозрюють у причетності до викрадення заарештованих товарів, а саме – 37 контейнерів з нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 мільйони гривень,

– написав Продан.

Він також додав, що викрадені контейнери знаходилися на території митного посту "Одеса-Центральний".