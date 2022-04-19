Співробітників Фельдман Екопарку, які зникли безвісти на початку березня, знайшли мертвими
Джерело:фейсбук Фельдман Екопарк
Двох співробітників Фельдман Екопарку, що розташований на Харківщині, знайшли мертвими. Ще на початку березня вони зникли безвісти.
Як повідомили на сторінці екопарку, співробітників розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні.
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Один зі співробітників Фельдман Екопарку розповів, що двох чоловіків, які залишилися годувати тварин, шукали дуже довго. Для цього підключали правоохоронців.
До останнього ми сподівалися, що не сталося непоправного і вони змогли вижити. Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдено. Наших хлопців розстріляли вороги,
– повідомив один зі співробітників.
Обстріл Фельдман Екопарку
- Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фельдман Екопарк неодноразово зазнавав обстрілів, внаслідок яких загинули 3 співробітники і частина тварин.
- 5 квітня у Фельдман Екопарку повідомили, що в результаті масованих обстрілів і бомбардувань з боку російських окупантів зруйнували його інфраструктуру та багато вольєрів. Співробітники не виключали можливості присипляння великих хижаків, щоб ті, опинившись на волі після чергового обстрілу, не пішли у бік Харкова чи інших населених пунктів.
- Увечері того ж дня свою допомогу запропонували багато людей як з Харкова та інших міст України, так і з-за кордону і, попри обстріл, з території екопарку почали вивозити великих хижаків.
До початку війни колекція Фельдмана Екопарку налічувала понад 300 видів тварин.
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