Співробітників Фельдман Екопарку, які зникли безвісти на початку березня, знайшли мертвими

Двох співробітників Фельдман Екопарку, що розташований на Харківщині, знайшли мертвими. Ще на початку березня вони зникли безвісти.

Як повідомили на сторінці екопарку, співробітників розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні.

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Один зі співробітників Фельдман Екопарку розповів, що двох чоловіків, які залишилися годувати тварин, шукали дуже довго. Для цього підключали правоохоронців.

До останнього ми сподівалися, що не сталося непоправного і вони змогли вижити. Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдено. Наших хлопців розстріляли вороги,

– повідомив один зі співробітників.

Обстріл Фельдман Екопарку

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фельдман Екопарк неодноразово зазнавав обстрілів, внаслідок яких загинули 3 співробітники і частина тварин.

5 квітня у Фельдман Екопарку повідомили, що в результаті масованих обстрілів і бомбардувань з боку російських окупантів зруйнували його інфраструктуру та багато вольєрів. Співробітники не виключали можливості присипляння великих хижаків, щоб ті, опинившись на волі після чергового обстрілу, не пішли у бік Харкова чи інших населених пунктів.

Увечері того ж дня свою допомогу запропонували багато людей як з Харкова та інших міст України, так і з-за кордону і, попри обстріл, з території екопарку почали вивозити великих хижаків.

До початку війни колекція Фельдмана Екопарку налічувала понад 300 видів тварин.

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