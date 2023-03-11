Злякали Україною: співробітницю російського МЗС розвели на 6 мільйонів
Співробітниці російського МЗС зателефонували й попередили, що вона фігурує у кримінальній справі, пов'язаній з пособництвом Україні та переказом коштів Києву. Остання з переляку відправила гроші шахраям і навіть взяла кредит.
Російські телеграми канали написали, що мовиться про 57-річну росіянку. Вона працює старшою радницею російського МЗС, пише 24 Канал.
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Що відомо про інцидент з шахраями
27 лютого 57-річній Марині (ім'я змінено), яка обіймає посаду старшого радника Міністерства закордонних справ, зателефонували на вацап з незнайомого номера. Той, хто дзвонив, представився поліцейським і заявив, що на жінку заведено кримінальну справу про допомогу Україні та переведення туди грошей,
– повідомили ворожі телеграм-канали.
Далі росіянку перемкнули на нібито співробітницю Центробанку, яка сказала Марині якомога швидше зняти з рахунку 2,6 мільйона рублів і нікому про це не розповідати, адже триває секретна операція. Згодом співробітниця МЗС:
- перерахувала кошти на зазначені реквізити у відділенні банку;
- шахраї навіть оплатили їй таксі після цієї "операції";
- за порадою тієї ж "співробітниці" Центробанку перерахувала на певний рахунок ще 500 тисяч рублів.
Наступного дня Марину переконали оформити кредит на 800 тисяч і перевести їх, щоб запобігти незаконному оформленню кредиту на її ім'я. А 1 березня жінка з подачі шахраїв взяла ще один кредит на два мільйони та перевела їх,
– мовиться в повідомленні.
Тільки після всіх цих операцій росіянка, яка є співробітницею МЗС, здогадалася, що 5,9 мільйона рублів перевела шахраям. Після цього вона звернулась до поліції.Зверніть увагу! В Росії за надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги Україні росіянам загрожує тюрма до 20 років за статтею про держзраду.
Звинуватили у держзраді за допомогу ЗСУ
- На початку березня у Росії на два місяці арештували місцеву жительку. Рішення ухвалив Лефортовський суд Москви.
- Причина полягала у тому, що, за даними ФСБ, росіянка надавала фінансову допомогу Збройним Силам України. ФСБ вважає, що нібито це дії, спрямовані проти безпеки Росії.
- Ба більше, російські ЗМІ написали, що громадянку Росії затримали при спробі виїхати з країни. Деталі справи окупанти не повідомили.