Злякали Україною: співробітницю російського МЗС розвели на 6 мільйонів

Співробітниці російського МЗС зателефонували й попередили, що вона фігурує у кримінальній справі, пов'язаній з пособництвом Україні та переказом коштів Києву. Остання з переляку відправила гроші шахраям і навіть взяла кредит.

Російські телеграми канали написали, що мовиться про 57-річну росіянку. Вона працює старшою радницею російського МЗС, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з шахраями

27 лютого 57-річній Марині (ім'я змінено), яка обіймає посаду старшого радника Міністерства закордонних справ, зателефонували на вацап з незнайомого номера. Той, хто дзвонив, представився поліцейським і заявив, що на жінку заведено кримінальну справу про допомогу Україні та переведення туди грошей,

– повідомили ворожі телеграм-канали.

Далі росіянку перемкнули на нібито співробітницю Центробанку, яка сказала Марині якомога швидше зняти з рахунку 2,6 мільйона рублів і нікому про це не розповідати, адже триває секретна операція. Згодом співробітниця МЗС:

перерахувала кошти на зазначені реквізити у відділенні банку;

шахраї навіть оплатили їй таксі після цієї "операції";

за порадою тієї ж "співробітниці" Центробанку перерахувала на певний рахунок ще 500 тисяч рублів.

Наступного дня Марину переконали оформити кредит на 800 тисяч і перевести їх, щоб запобігти незаконному оформленню кредиту на її ім'я. А 1 березня жінка з подачі шахраїв взяла ще один кредит на два мільйони та перевела їх,

– мовиться в повідомленні.

Тільки після всіх цих операцій росіянка, яка є співробітницею МЗС, здогадалася, що 5,9 мільйона рублів перевела шахраям. Після цього вона звернулась до поліції.

Звинуватили у держзраді за допомогу ЗСУ

На початку березня у Росії на два місяці арештували місцеву жительку. Рішення ухвалив Лефортовський суд Москви.

Причина полягала у тому, що, за даними ФСБ, росіянка надавала фінансову допомогу Збройним Силам України. ФСБ вважає, що нібито це дії, спрямовані проти безпеки Росії.

Ба більше, російські ЗМІ написали, що громадянку Росії затримали при спробі виїхати з країни. Деталі справи окупанти не повідомили.

В Росії за надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги Україні росіянам загрожує тюрма до 20 років за статтею про держзраду.