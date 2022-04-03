Спланований геноцид, – Подоляк про те, навіщо насправді росіяни везли з собою крематорії

Ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії стало відомо, що росіяни везуть з собою в Україну мобільні крематорії. З їх допомогою окупанти з самого початку хотіли приховати скоєні воєнні злочини.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що вбивства цивільних українців – не помилка виконавців, а спланований геноцид українського народу. Про це посадовець написав на своїй сторінці у твітері 3 квітня, після того, як у мережі оприлюднили жахливі докази воєнних злочинів рашистської навали на Київщині.

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Подоляк підкреслив, що російські солдати заходили в Україну з військовим оркестром та колонами Росгвардії. Однак за ними завжди йшли також мобільні крематорії.

Навіщо брати крематорії, якщо не віриш у спротив? Тепер зрозуміло – щоб приховати воєнні злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид,

– наголосив радник голови Офісу Президента.

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