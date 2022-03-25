Спочатку буде соціальний протест, а потім політичний, – екскоординатор штабу Навального
В Україні вже понад місяць триває повномасштабна війна з Росією, проте в Москві так і не відбулось масових протестів. Якщо мітинги таки будуть, то вони спочатку будуть соціальні.
Про це в ефірі 24 каналу розповів Антон Михальчук – колишній координатор штабу російського опозиціонера Олексія Навального. За його словами, уже потім соціальний протест може перерости в політичний.
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Михальчук: На це потрібно від 1,5 місяців до 1 року
Михальчук сказав, що звичайні громадяни Росії мають дуже мало можливостей виразити протест. Якщо вони виходять – їх одразу зустрічають кийки та Росгвардія. Проте все може змінити масове обурення від санкцій.
Я надіюсь, що обурення набудуть якусь форму внаслідок санкцій. Набудуть форму соціального протесту. Потім уже виразяться в політичний протест,
– припустив він.
Росіян, як і завжди показувала історія, виводить дуже сильний політичний й економічний кризиси, вважає екскоординатор штабу Навального. Однак, зазвичай це стається не одразу.
"На це йде від 1,5 до 3 місяців або іноді до 1 року, коли до росіян планомірно доходить те, що відбувається. Тоді і є протести", – відзначив Михальчук.
Він також нагадав, що росіяни звикли до стану патерналізму, тобто коли підкорюються владі. "Це справді є у нашій ментальності. Більшість людей, як і раніше, перебувають у податливому напівсонному стані", – зауважив екскоординатор штабу російського опозиціонера.
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