Запаси газу в підземних сховищах України наближають до 19 мільярдів кубічних метрів. До завершення сезону "Нафтогаз" сподівається вийти на новий рекорд по наповненості сховищ.

Станом на червень запаси природного газу в українських підземних становлять приблизно 19 мільярдів кубічних метрів, повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише 24 канал.

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Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах,

– зазначив Коболєв.

За його словами, у планах до кінця сезону закачування вийти на новий рекорд.

Що відомо про запас під час завершення минулого сезону