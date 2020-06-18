Сподіваємося вийти на новий рекорд у кінці сезону, – Коболєв про запаси газу у сховищах
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Запаси газу в підземних сховищах України наближають до 19 мільярдів кубічних метрів. До завершення сезону "Нафтогаз" сподівається вийти на новий рекорд по наповненості сховищ.
Станом на червень запаси природного газу в українських підземних становлять приблизно 19 мільярдів кубічних метрів, повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише 24 канал.
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Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах,
– зазначив Коболєв.
За його словами, у планах до кінця сезону закачування вийти на новий рекорд.
Що відомо про запас під час завершення минулого сезону
- Кількість газу у сховищах на кінець березня 2020 року сягнула одного з найвищих показників за останні 10 років.
- Станом на 31 березня у підземних сховищах були 15,9 мільярда кубометрів газу.
- Причини: накопичення рекордно високих обсягів газу, доволі тепла зима.
- У 2019 році в аналогічний час запасів було на 80% менше.