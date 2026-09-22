Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну до зими, і Трамп у цьому допоможе, – Зеленський

Володимир Зеленський висловив сподівання, що війну вдасться завершити до зими. Також він розраховує на допомогу президента США Дональда Трампа.

Про це 22 вересня президент України заявив під час зустрічі з американським колегою.

Що каже Зеленський про завершення війни?

Спершу Зеленський подякував Трампу за підтримку України. Окремо він висловив вдячність за підписання законопроєкту покійного сенатора Ліндсі Грема, що стосується санкцій проти Росії.

Також глава держави оптимістично налаштований щодо закінчення війни.

Я сподіваюсь, ми зможемо покласти край цій війні, нам у цьому допоможе президент Трамп. Я думаю, це треба зробити якомога швидше, поки не настала зима,

– сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що під час переговорів з американським президентом сторони обговорять багато питань.

До слова, Трамп прокоментував атаки на російські нафтопереробні об'єкти. Він назвав їх серйозними ударами по росіянах. До того ж, мовляв, це вплинуло на суттєве зростання ціни на дизельне паливо.