Спокійних ночей у них не буде, – Зеленський пообіцяв окупантам відповідь ЗСУ на терор

Після низки терористичних актів росія має відчути, що таке справедлива відповідь на терор. Це повинно проявитися, зокрема, у посиленні санкцій та нарощуванні військових потужностей України.

Про це у нічному зверненні від 15 липня заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що вже почалося встановлення всіх причетних до ударів по Вінниці.

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Спокійних ночей в окупантів не буде, – Зеленський про відповідь України

Те, що відбулося 14 липня у Вінниці та щодня відбувається в інших населених пунктах, – це терористичні дії за які росія повинна отримати справедливе покарання. Наразі відповідь світу полягає у посилених санкціях, України – у діях Збройних сил.

Свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде,

– підкреслив президент.

Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакета, який готується проти росії.

Зеленський розповів, що вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному, і на міжнародному рівні.

Зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне,

– підсумував він.

Реакція Зеленського на ракетний удар по Вінниці

15 липня Очільник МВС Денис Монастирський зустрівся із Зеленським, аби доповісти про наслідки ракетних обстрілів Вінниці російською армією. За його даними, внаслідок злочинних дій країни-агресорки у місті загинуло 23 людей, серед яких три дитини. У заклади охорони здоров'я звернулося 197 постраждалих. 4 особи залишаються в розшуку як зниклі безвісти.

Одразу після завданого удару по центрі Вінниці, глава держави повідомив про загиблих і постраждалих та наголосив, що серед них є діти. Президент назвав ракетний удар з боку росії черговим терористичним актом. За його словами, жодна держава світу не становить такої ж загрози та не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і вбивати людей.

Враховуючи дії росіян, президент вчергове попросив українців не ігнорувати сигналів повітряних тривог – особливо, перебуваючи на об’єктах, які мають громадське значення. Він зазначив, що одного дня російський терор стане неможливим, проте зараз потрібно боротися та берегти життя кожного українця.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського за 15 липня: