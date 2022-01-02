Действующий глава государства продолжает лидировать в президентских рейтингах. Однако разрыв с основными конкурентами уже не столь разительный, каким был 2 года назад.

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Какие шансы у Зеленского

Последний совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив довольно иллюстративен. Если действующий глава государства встретится во втором туре со своим предшественником, то шансы на победу у них примерно одинаковы.



У Зеленского упали рейтинги / Фото Getty Images

Зеленский пока что побеждает во втором туре Юлию Тимошенко и Юрия Бойко, но проигрывает Дмитрию Разумкову. Последнему, кстати, рискует проиграть и Петр Порошенко.

Почему так произошло

Велик соблазн объявить все это:

результатами не случившихся реформ;

скандалами с офшорами и "вагнергейтом";

сомнительными кадровыми назначениями в Кабмин и в Офис Президента.

Отчасти это будет правдой. Но причина потери популярности все же, вероятно, кроется в ином.

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Для большинства наших сограждан все перечисленные вопросы вряд ли входят в список приоритетных. Большинство украинцев не следят за политикой так же пристально, как журналисты и представители гражданского общества.

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Украина – небогатая страна, поэтому многие граждане сосредоточены на теме бытового выживания. Именно этот вопрос они ставят во главу угла, когда выставляют власти оценки.

Заложник завышенных надежд

В этом нет ничего удивительного. Каждый президент в Украине становится заложником завышенных ожиданий. От него ждут чудес – и голосуют за чудеса.

Затем наступает разочарование, потому что избиратель внезапно обнаруживает, что волшебной палочки у президента нет. Зато есть экономические законы и дефицит ресурсов.

Так происходит уже 30 лет подряд. Теперь этот же сценарий рискует повториться в политической судьбе действующего главы государства.

Соблазн для Зеленского

Эта ситуация ставит Зеленского перед очень непростым выбором. Если он будет воспринимать следующие 2 года только через призму грядущей избирательной кампании – у него возникнет соблазн вернуть былую популярность любой ценой.



У Зеленского может возникнуть соблазн вернуть популярность / Фото Getty Images

Подобное электоральное чудо способна сотворить лишь политика экономического популизма. Когда решение будут оценивать не категориями пользы и вреда для страны, а добавляют ли они очки к рейтингу или наоборот.

Мы все это неоднократно проходили. В разные годы руководство страны начинало заигрывать с избирателем, снижать тарифы, раздавать деньги и ломать экономическую логику через колено.

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Результаты заигрывания с избирателями

Проблема в том, что все это способно подарить народную любовь лишь на очень коротком временном промежутке. Потому что результатами такой политики становится:

сворачивание международной помощи;

инфляция;

рост цен.

Обыватель все равно в итоге винит во всем первое лицо. Просто начинает делать это чуть позже.

Если во главу угла власть ставит логику переизбрания, то тогда наступает период безудержного экономического застолья, за которое придется расплачиваться неизбежным похмельем.

Если же приоритетом становится устойчивость и стабильность, то тогда политик примиряется с падением популярности и не бросает в топку избирательной кампании накопленные резервы, доверие партнеров и финансовую подушку безопасности.

Какой выбор есть у Зеленского

От президентских выборов Украину отделяет 2 с небольшим года. Все зависит от того, какую стратегию выберет Владимир Зеленский.

Либо он будет вести себя ответственно – и расплатится за завышенные народные ожидания своим рейтингом. Либо он поддастся соблазну играть в популизм – и тогда расплата все равно наступит, но немного позже.

Но в первом случае шестой президент сумеет сберечь после себя страну. Однако во втором – не факт.