Битий Усиком Гассієв розповів, як вийшов у ринг проти Кличка

Російський боксер Мурат Гассієв спарингував з українцем Володимиром Кличком. Спаринг між боксерами відбувся у США, коли Кличко ще був професійним боксером.

В інтерв'ю промоутерській компанії RCC Boxing Мурат Гассієв розповів, що нічого не міг зробити з легендарним джебом українця, інформує vRINGe.

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"Так, з Володимиром Кличком теж спарингував. Ці спаринги були в Маямі. Це був 2014-2015 рік. Ми поїхали в Маямі і тиждень спарингували.

Дуже важко було з ним боксувати. Як кажуть, його "нудний джеб"... Так от він мені доставляв купу проблем. Мені було дуже проблематично з ним впоратися", – розповів Мурат.

Що таке джеб?Це довгий прямий удар, що виконується ближньою відносно суперника рукою. Під час удару рука, повністю розгинаючись, викидається вперед, у ціль. У момент удару вага тіла переноситься на ближню відносно суперника ногу; кулак тримається в горизонтальному положенні. Джеб завдають у корпус і в голову.

Джеб був козирним ударом Володимира Кличка та став важливим елементом стратегії боксера на поєдинки.

Українець часто використовував цей удар та виманював ним суперників. Окрім того, джеб Кличка відрізнявся потужністю.

Що відомо про Гассієва? Професійний російський боксер, колишній чемпіон світу у першій важкій вазі. У фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії програв Олександру Усику.

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