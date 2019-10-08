Данк українця очолив рейтинг топ-10 моментів чемпіонату світу з баскетболу 3х3: відео

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Данк Івана Такаченка
Данк Івана Такаченка / ФБУ

Форвард збірної України з баскетболу 3х3 (U-23) Іван Ткаченко став автором найбільш яскравого епізоду чемпіонату світу в Китаї.

Данк українця в матчі проти Катару зайняв перше місце в топ-10 моментів всього турніру.

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Відео найкращих моментів чемпіонату світу U-23 з баскетболу 3х3

Спорт 24 писав, що чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Євгена Балабана, Антона Мусієнка, Микити Руслова та Івана Ткаченка стала срібним призером чемпіонату світу U-23.

Що таке данк?
Вид кидка в баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору й однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Такий кидок оцінюється як і звичайний – у 2 очка.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
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