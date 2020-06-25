У Харкові під час футболу помер іноземець. Інцидент стався 24 червня на одному з міні-футбольних полів стадіону "Металіст".

Як повідомляє "Місто Х" з посиланням на поліцію, померлий – громадянин Іраку. На момент смерті хлопцеві було 29 років.

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Хлопцеві стало погано під час гри

Як заявили у поліції, 29-річному громадянину Іраку стало погано під час гри у футбол.

"На місце була викликана "швидка", проте врятувати молоду людину не вдалося", – зазначили у відомстві.

Тіло померлого було направлено в морг.

Очевидець Євген розповів про інцидент під час гри. За його словами, хлопець під час бігу впав і більше не зміг встати.

Він додав, що лікарі швидкої допомоги довго намагалися його врятувати.

Відео з місця події (18+)

У "швидкій" не було дефібрилятора

Як повідомляє "Футбол 1,2,3", користувачі у соцмережах пишуть, що у кареті швидкої не виявилося дефібрилятора.

"Через 20 хвилин приїхала друга машина екстреної допомоги, в якій був несправний дефібрилятор. 40 хвилин хлопця "качали" вручну, але безрезультатно", – мовиться у повідомленні.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "вбивство" (ч. 1 ст. 115 КК України) з поміткою "природна смерть". Призначено експертизу.