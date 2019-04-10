10 апреля стартует продажа билетов на бой Усик – Такам: известна цена

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Усик – Такам цена на билеты
Усик – Такам цена на билеты

В среду, 10 апреля, стартует предварительная продажа билетов на дебютный бой украинского боксера Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Продажа билетов в широком доступе начнется в четверг, 11 апреля. Цены на билеты от 40 до 250 долларов.

Недавно Усик назвал главную цель в супертяжелом весе

Поединок состоится 25 апреля в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Вживую его покажет телеканал "Интер".

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Спорт 24 писал, что в андеркарте боя Усик – Такам проведет поединок украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО).

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Усик – Таккам Александр Усик
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