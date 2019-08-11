11-летний болельщик сломал себе нос, когда бежал за машиной Салаха: фото

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Мохамед Салах
Мохамед Салах

Игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах вызвал настоящий фурор, когда проезжал на своем автомобиле. Настолько, что один из юных фанатов сломал себе нос.

11-летний болельщик Луи Фаулер с 10-летним братом бежали за машиной футболиста. И не очень смотрели по сторонам. Поэтому Луи врезался в фонарный столб и упал. Позже оказалось, что мальчик сломал нос.

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Салах, который заметил этот момент, остановился и повернулся к ним. Он проверил, все ли хорошо с маленьким болельщиком. Салах сфотографировался с мальчиками. И только после этого Луи отвезли в больницу.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль
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