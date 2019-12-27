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14-летняя биатлонистка Меркушина второй день подряд разрывает чемпионат Украины

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Александра Меркушина / Биатлон будущего

В Тысовце продолжается чемпионат Украины по биатлону. 27-го декабря состоялись вторые спринтерские гонки.

У женщин золото снова завоевала 14-летняя Александра Меркушина – родная сестра Анастасии Меркушиной, пишет Sport.ua.

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Во втором спринте Меркушина допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей показать лучший результат. Третье место с двумя кругами штрафа в пассиве заняла двукратная призерка чемпионатов Европы Яна Бондарь.

"Спасибо всем кто поздравил! Спасибо родителям, сестре, друзьям! Также моим сестричкам по команде. Без вашей поддержки и надежды такого бы не было так, это еще не самая высокая ступенька и еще нужно много работать! Надеюсь что те кто был так и останутся рядом!", – написала Меркушина-младшая в Facebook.

Ранее Александра стала самой молодой в истории чемпионкой Украины среди взрослых и выполнила норматив Мастера спорта Украины. Теперь она стала двукратной чемпионкой.

 

Рождественская гонка биатлона 2019: расписание и где смотреть
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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Анастасия Меркушина
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