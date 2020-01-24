15-летняя американка совершила сенсацию на Australian Open, победив чемпионку Наоми Осаку

Нынешним открытием теннисного турнира Australian Open может по праву считаться американка Кори Гауфф. Она уже осуществила сенсацию на турнире в Австралии.

Начала выступление на турнире Кори Гауфф с победы над Венус Уильямс. С соотечественницей она справилась за час и 40 минут.

Гораздо больше проблем ей принесла румынка Сорана-Михаэла Кырстя. Матч продолжался более 2 часов, а теннисистки сыграли все три сета. В первом победила представительница Румынии, но два следующих себе в актив занесла 15-летняя американка.

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В третьем круге Australian Open Гауфф выпало играть с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Наоми Осакой. В первом сете все решил единственный брейк в восьмом гейме в исполнении юной теннисистки.

Обменявшись брейками в начале второго сета, американка в седьмом гейме еще раз выиграла подачу соперницы, что и помогло взять сет, а с ним и матч.

В 1/8 финала Australian Open Гауфф предстоит сыграть с победительницей пары Шайя Чжан – София Кенин. С Элиной Свитолиной, которая единственная из украинок осталась на турнире, американка сможет сыграть только в финале.