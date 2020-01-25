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17-летний украинец Бухов установил новый мировой рекорд в плавании – видео

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Владислав Бухов / Фото из открытых источников

Украинский пловец Владислав Бухов установил новый юниорский мировой рекорд на турнире Euro Meet 2020 в Люксембурге.

17-летний украинец преодолел дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23,14 секунды и финишировал вторым, проиграв только своему соотечественнику Андрею Говорову.

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Но, как оказалось, Владиславу этого хватило, чтобы улучшить результат американца Майкла Эндрю (23,22 сек) и установить новый мировой рекорд у юниоров.

Отметим, что теперь на этой дистанции мировой рекорд принадлежит исключительно украинцам: взрослый (Андрей Говоров) и юниорский (Владислав Бухов).

Также на соревнованиях в Люксембурге украинцы завоевали три медали:

  • Михаил Романчук – золото на дистанции 1500 метров, вольный стиль (результат – 14:53,38). Подчеркнем, что Романчук установил рекорд соревнований;

  • Дарья Зевина – золото на дистанции 100 метров на спине (результат – 1:01.26);

  • Игорь Трояновский – бронза на дистанции 200 метров, баттерфляй (результат – 1:59.35).

В прошлом году Бухов выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на юниорском чемпионате мира, который проходил в Будапеште.

Видео заплыва

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Плавание
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