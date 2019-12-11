17-летняя Снигур впервые в карьере одержала победу над соперницей из топ-100

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае. 17-летняя украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Потапову – 6:2, 6:3.

По ходу встречи, которая длилась 1 час 10 минут, Снигур подала один эйс при одной двойной ошибке, сделала пять брейков и упустила один гейм на своей подаче.

К слову: Украинка Снигур неожиданно победила именитую теннисистку на турнире в Дубае

Отметим, что это был второй матч Снигур против теннисистки из первой сотни и дебютная победа. В следующем раунде Дарья сразится против Магдалены Френх из Польши.

Свой первый матч против теннисистки, входящей в топ-100 рейтинга, киевлянка провела в ноябре на 100-тысячнике в Шэньчжэне (Китай), где прошла квалификацию и проиграла на старте основы первой сеяной китаянке Пэн Шуай.

Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Екатерину Бондаренко.