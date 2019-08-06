17-летняя украинка стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду

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София Лискун
София Лискун / НОК Украины

Украинская прыгунья в воду София Лискун стала чемпионкой Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

17-летняя спортсменка не оставила никаких шансов остальным соперницам, в итоге опередив ближайшую из них – представительницу Нидерландов Селин ван Дуин – на более, чем 25 баллов.

Кроме победы, София Лискун также получила лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 в Токио.

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Третье место на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который происходит в Киеве, завоевала россиянка Юлия Тимошинина.

Для Украины это уже вторая золотая медаль. Перед этим победу праздновали Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик, которые победили в смешанных синхронных прыжках с трамплина.

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Теги: Новости Спорта Спорт Водные виды спорта
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