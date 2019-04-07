17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла престижный турнир в Японии

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Дарья Снигур
Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила на турнире серии ITF в Японии – Kashiwa Open с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Благодаря этой победе украинка попадет в топ-500 мирового рейтинга WTA.

В финале турнира Снигур обыграла четвертую сеяную канадку Ребекку Марино 6:4, 6:2. На игру с соперницей украинка потратила чуть больше, чем один час.

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Для самой Дарьи Снигур это третий одиночный титул ITF в карьере, но первый на турнире с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Ранее она выиграла два турнира с призовым фондом в 15 тысяч долларов: в 2018 году в Анталье (Турция), а в марте 2019 года – в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wow? #mtakiev #headtennis_official

Допис, поширений користувачем @ snigur_27

Победа принесет украинке 50 очков в рейтинг WTA, что позволит Даше попасть в мировую классификацию WTA и сразу в топ-500. Отметим, что Снигур в прошлом году входила в рейтинг WTA (752 позиция), но после реформы в ITF все ее очки, полученные на 15-тысячниках, пошли в рейтинг ITF, где она занимает 58-е место.

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Относительно Ребекки Марино, то теннисистка в свое время входила в топ-40 мирового рейтинга. Но после стресса, связанного с постоянными угрозами в социальных сетях, в 2013 году решила завершить карьеру. В самом начале 2018 года канадка вернулась на корт, выиграла в прошлом сезоне 5 титулов ITF и сейчас занимает 201 место в рейтинге WTA.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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