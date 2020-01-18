18-летняя Магучих с мировым рекордом победила на Мемориале Демьянюка: видео

Легкоатлетка Ярослава Магучих уверенно выиграла Мемориал Демьянюка во Львове.

Ярослава Магучих повторила рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м.

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Отметим, что это достижение принадлежало Вите Паламарь, которая установила его в 2008 году на чемпионате мира в Валенсии.

Видео прыжка Ярославы Магучих (смотреть на 1:31:10):

Кто такой Алексей Демьянюк?

Известный украинский прыгун в высоту, участник ХХІІ Олимпийских Игр, обладатель лучшего результата сезона 1981 года в мире, трагически погиб в 1999 году.

Спорт24 писал, что в финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка установила личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.

Благодаря этому результату Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Кроме того, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы среди юниорок.