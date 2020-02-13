19-летний баскетболист побил достижение легендарного Майкла Джордана

Игрок "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон стал первым с сезона 1991/1992 новичком, кому удалось набрать как минимум 14 пунктов в девяти играх.

Зайон Уильямсон – шестой игрок в возрасте до 20 лет в истории НБА, который провел пять матчей подряд набрав более 20 пунктов за игру.

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В 19-летнем возрасте статистические показатели превосходят все ожидания – 31 очко, 9 подборов и 5 передач в одном поединке набирали только ЛеБрон Джеймс, Лука Дончич и Кевин Дюрант. Зайон сделал это быстрее всех – за 28 минут.

Первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата с "Портленд Трэйл Блэйзерс" повторил достижение Патрика Юинга, Дикембе Мутомбо и Майкла Джордана – он набрал не менее 14 пунктов в каждом из 9 первых матчей в карьере, сообщает журналист Эндрю Лопес в своем Twitter.

From @ESPNStatsInfo: Zion Williamson is the first rookie since Dikembe Mutombo in 1991-92 to score at least 14 points in each of his first 9 career NBA games. The last 3 rookies to do it before Zion Williamson are Mutombo, Patrick Ewing and Michael Jordan. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 12, 2020

Большой подъем в карьере "молодой звезды" произошел в январе, когда стало известно, что Уильямс сыграет в этом сезоне. Команда, которая большую часть сезона была одна из аутсайдеров с выходом Уильямса на паркет, начала приобретать положительный результат.

В матчах с прямыми конкурентами молодой баскетболист успешно брал на себя лидерские качества. Неоднократно Зайон становился лучшим игроком матчей, отличившись рейтингом "25+".

В сезоне 2019/2020 команда Уильямсона "Нью-Орлеан" с соотношением побед и поражений 23-31 занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.

Прямым конкурентом является "Мемфис" (27-26), который занимает 8 место. Команде Зайона вполне по силам отыграть отставание от "Мемфиса" за 28 матчей до окончания регулярного чемпионата.