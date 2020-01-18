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19-летний Холанд забил три гола за 20 минут в дебютном матче за "Боруссию": видео

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Аугсбург – Боруссия Дортмунд результат и видео

"Боруссия" Д благодаря хет-трику Холанда осуществила камбэк в матче 18 тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (5:3).

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 3:5

Голы: Нидерлехнер 34, Рихтер 46, Нидерлехнер 55 – Брандт 49, Холанд 59, 70, 79, Санчо 61

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Первый гол 19-летний форвард забил через 183 секунды после выхода на замену. Он появился на поле на 56-й минуте, заменив Лукаша Пишчека.

Впоследствии в течение девяти минут Холанд еще дважды забил в ворота "Аугсбурга" – на 70 и 79 минутах – и оформил, таким образом, хет-трик. Отметим, что Холланд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.

"Боруссия" Д набрала 33 очка и занимает 4 место в Бундеслиге. "Аугсбург" с 23 очками идет на 10 позиции.

В следующем туре 24 января "Боруссия" Д дома примет "Кельн". "Аугсбург" 25 января на выезде сыграет против "Унион Берлин".

Аугсбург – Боруссия Д видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д
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