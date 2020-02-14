19-летний вундеркинд Кохан с рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.

В шестой попытке на зимнем чемпионате Украины снаряд Кохана упал на отметке в 77,62 метра, что, кроме олимпийской лицензии, позволило 19-летнему спортсмену стать победителем национального первенства.

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Добавим, что этот результат стал личным рекордом Михаила.

Достижения Михаила Кохана в 2019 году

В 2019 году он победил на чемпионате Европы среди юниоров. Тогда же он установил лучший результат сезона в мире в категории U-20 – 84,73 м. На дебютном для себя чемпионате мира в Дохе занял пятое место.

26 октября Сергей Кохан (отец и тренер Михаила) получил награду во время церемонии награждения Европейской легкой атлетики Golden Tracks.