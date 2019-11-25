20-летний баскетболист повторил мировой рекорд Джордана, Хардена и Уэстбрука: видео

Защитник "Далласа" Лука Дончич в матче с "Хьюстоном" (137:123) записал на свой счет 41 очко и 10 передач.

Таким образом, 20-летний словенец стал четвертым игроком с момента слияния НБА и АБА, который набирал не менее 30 очков и 10 передач в четырех матчах подряд.

Смотрите также: "Детройт" разгромил "Атланту" в НБА: Михайлюк установил персональный рекорд, а Лень набрал 16 очков

Ранее подобное достижение давалось Майклу Джордану, Джеймсу Харден (трижды) и Расселу Уэстбрук.

На прошлой неделе 20-летний словенец стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим более 30 очков и сделавшим более 10 ассистов в трех матчах Ассоциации подряд.

Сейчас "Даллас" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, в следующем матче "Маверикс" сыграют с "Клипперс"

Хьюстон – Даллас видеообзор матча

.