20-летний мотогонщик погиб после аварии во время гонки
20-летний гонщик Афридза Мунандар из Индонезии погиб в аварии в гонке серии Idemitsu Asia Talent Cup на трассе "Сепанг".
Инцидент произошел еще в первом круге. В десятом повороте мотоцикл Афридза Мунандара попал в аварию. Поэтому гонку остановили красными флагами, а самого спортсмена вертолетом доставили в госпиталь в Куала-Лумпур.
Видео аварии с участием Афридза Мунандара
Как говорится в заявлении организаторов гонки, медики не сумели спасти жизнь гонщика.
Стоит добавить, что Афридза Мунандар в этом сезоне одержал две победы. Еще дважды он финишировал вторым, также в его активе два третьих места. Он был одним среди претендентов на победу и в этой гонке.
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Организаторы гонки решили навечно отдать Афридзе Мунандару номер "4", под которым он выступал.