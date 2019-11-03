20-летний мотогонщик погиб после аварии во время гонки

20-летний гонщик Афридза Мунандар из Индонезии погиб в аварии в гонке серии Idemitsu Asia Talent Cup на трассе "Сепанг".

Инцидент произошел еще в первом круге. В десятом повороте мотоцикл Афридза Мунандара попал в аварию. Поэтому гонку остановили красными флагами, а самого спортсмена вертолетом доставили в госпиталь в Куала-Лумпур.

Видео аварии с участием Афридза Мунандара

Как говорится в заявлении организаторов гонки, медики не сумели спасти жизнь гонщика.

It is with a heavy heart that we inform you of the passing of Afridza Munandar who was involved in an incident during Idemitsu Asia Talent Cup Race 1 in Sepang



We would like to send our condolences to Afridza’s family and friendshttps://t.co/YYSBQsyslR pic.twitter.com/bD4QrIoX7c — Asia Talent Cup (@AsiaTalentCup) November 2, 2019

Стоит добавить, что Афридза Мунандар в этом сезоне одержал две победы. Еще дважды он финишировал вторым, также в его активе два третьих места. Он был одним среди претендентов на победу и в этой гонке.

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Организаторы гонки решили навечно отдать Афридзе Мунандару номер "4", под которым он выступал.