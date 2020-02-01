21-летняя американка София Кенин сенсационно выиграла Australian Open – видео
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Australian Open – первого в сезоне турнира серии Grand Slam.
21-летняя Кенин в финале турнира одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.
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Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. За это время Кенин сумела сделать 2 эйса, реализовала 5 брейкпоинтов из 6-ти и выиграть 4 гейма подряд, не допустив ни одной двойной ошибки. Гарбинье Мугуруса 9 раз подала навылет, реализовала только 2 брейкпоинта из 12-ти, выиграла 2 гейма на приеме и допустила целых 9 "двойных".
Начинался матч для испанки лучше не придумаешь, Гарбинье Мугуруса выиграла первый сет, реализовав два брейка. Однако затем Гарбинье неожиданно стала действовать хуже, чем и воспользовалась Кенин.
Американка с российскими корнями уверенно выиграла вторую и третью партии, отдав Мугуруси всего 4 гейма, и впервые в своей карьере стала чемпионкой турнира Большого шлема.
- На пути к финалу представительница США прошла Мартину Тревизан (Италия), Энни Ли (США), Чжан Шуай (Китай), Кори Гауфф (США), Онс Жабер (Тунис) и Эшли Барти (Австралия).
- Что касается Мугурусы, то она продолжает оставаться с двумя победами – Roland Rarros (2016) и Wibledon (2017).
- Уже 2 февраля состоится финал мужского разряда, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.
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