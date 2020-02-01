21-летняя американка София Кенин сенсационно выиграла Australian Open – видео

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей Australian Open – первого в сезоне турнира серии Grand Slam.

21-летняя Кенин в финале турнира одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

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Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. За это время Кенин сумела сделать 2 эйса, реализовала 5 брейкпоинтов из 6-ти и выиграть 4 гейма подряд, не допустив ни одной двойной ошибки. Гарбинье Мугуруса 9 раз подала навылет, реализовала только 2 брейкпоинта из 12-ти, выиграла 2 гейма на приеме и допустила целых 9 "двойных".

Начинался матч для испанки лучше не придумаешь, Гарбинье Мугуруса выиграла первый сет, реализовав два брейка. Однако затем Гарбинье неожиданно стала действовать хуже, чем и воспользовалась Кенин.

Американка с российскими корнями уверенно выиграла вторую и третью партии, отдав Мугуруси всего 4 гейма, и впервые в своей карьере стала чемпионкой турнира Большого шлема.