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22-летний футболист "Аякса" Нури вышел из комы спустя почти 3 года

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Абдельхаким Нури / Getty Images

Футболист "Аякса" Абдельхаким Нури, который находился в коме, вышел из нее через 2 года 8 месяцев и 19 дней.

22-летний нидерландец реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле, сообщает TalkSport.

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Он понимает, где находится, он вернулся в привычную среду, он с семьей. Абдельхак больше не в коме, он пришел в себя. Он не встает с кровати, ведь прикован к ней и все еще сильно зависит от нас,
– рассказал брат футболиста.

Нури находился в коме с 8 июля 2017 го года, когда во время предсезонной игры с "Вердером", потерял сознание прямо на поле. У него случился сердечный приступ.

После обследования врачи заявили, что парень претерпел необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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