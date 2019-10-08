42-летний россиянин согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Российский боксер Александр Устинов готов выйти на замену Тайрону Спонгу и провести бой с украинцем Александром Усиком.
Спорт 24 писал, что Тайрон Спонг попался на применении запрещенных препаратов, и не выйдет в ринг против украинца 12 октября.
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Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в прекрасной форме,
– сказал промоутер россиянина Владимир Хрюнов.
Ранее Александр Усик заявлял, что он иногда не выйдет в ринг против российского боксера, так как этот поединок обязательно бы перевели в политическую плоскость.
Стоит отметить, что Устинову 42 года и его рост 202 см. Он провел 39 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения. В активе Александра 26 побед нокаутом.
В своем последнем поединке Устинов 24 июля этого года в первом раунде нокаутировал украинца Александра Нестеренко. Перед этим в его пассиве было три поражения подряд, два из них после нокаута.
В свою очередь, в последнем бою Александр Усик тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Белью – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе. Он произошел еще 10 ноября 2018 года. После этого должен был быть бой против Карлоса Такама 25 мая, который должен был стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Однако незадолго до боя украинец травмировал руку, поэтому бой перенесли, а впоследствии Такам договорился с другим соперником.
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