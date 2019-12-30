44 очка Петерсона принесли "Николаеву" эффектную победу над "Киев-Баскетом"

"Киев-Баскет" дома проиграл "Николаеву" в первом матче 1/4 финала Кубка Украины.

Киев-Баскет – Николаев 88:104 (21:20, 28:29, 30:32, 9:23)

Соперники провели результативную и, что более важно, ровную первую половину. Хозяева имели преимущество на подборах, однако превратить ее в преимущество на табло подопечным Айнарса Багатскиса не удавалось. Николаевцы держались за счет дальних атак, в частности результативной игры задней линии.

Читайте также: 20-летний баскетболист побил рекорд легендарного Майкла Джордана

Главной историей третьей четверти стал очередной индивидуальный перфоманс Квентина Петерсона, который за 10 минут принес "Николаеву" 17 очков и удержал корабелов в игре. "Киев" работал в нападении более командно, однако на заключительный перерыв при 2 очков преимущества ушли именно гости.

Четвертая четверть началась с двух дальних попаданий и рывка от "Николаева" (11:4), который позволил гостям получить 9 очков преимущества на экваторе десятиминутки. Николаевцы хорошо защищались, создав огромные проблемы для хозяев в нападении.

В итоге хозяева за 4 четверть набрали только 9 очков, пропустив 23. В нокаут соперника отправил все тот же Петерсон двумя подряд точными дальними. "Николаев", после большого перерыва лучше отработал на подборах, реализовал за матч 14 из 25 трехочковых, сделал решающий рывок в заключительной четверти и выиграл матч со счетом 104:88.

Лучшим игроком стал Квентин Петерсон, который провел очередной взрывной матч – на этот раз в Кубке. Защитник набрал 44 очка (8/14 двухочковым, 6/11 трехочковых, 10/13 штрафных), сделал 5 передач, 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот, а его рейтинг эффективности составил 39 баллов. У киевлян 20 очков, 10 передач и 2 перехвата к активу записал Кейси Шеферд (РЕ 27).

Ответный Матч команды проведут 4 января в Николаеве.