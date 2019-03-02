Абраменко стал лучшим спортсменом Украины в феврале

Вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко признан лучшим спортсменом февраля 2019 года в Украине.

Отличие от Национального олимпийского комитета Александр Абраменко получил за серебряную награду на Чемпионате мира по лыжной акробатике. Об этом сообщила пресс-служба НОК Украины.

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Серебряная медаль стала первой в карьере украинского фристайлиста, а также премьерной в истории независимой Украины на турнире планетарного масштаба.

Звание спортсмена месяца Александр Абраменко получает уже в третий раз. Ранее эту награду он получал в 2016 и 2018 годах.

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