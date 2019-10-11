Африканские игроки "Олимпика" пожаловались на то, что им не платят зарплату и не кормят

Игроки футбольного клуба "Олимпик" из города Кропивницкий пожаловались на руководство команды. По их словам, им не платят зарплату и не кормят. Поэтому футболисты вынуждены просить денег у своих родственников.

Всего в Кропивницком "Олимпике" выступают игроки из пяти африканских стран – Кот-д'Ивуара, Сенегала, Ганы, Гамбии и Нигерии. По словам игрока "Олимпика" Стива Куасси, в Кропивницком он живет два года. Он даже показал контракт, в котором указана его зарплата – 4200 гривен. Однако этих денег он ни разу не получил.

"Мы не хотели поднимать эти проблемы, которые уже продолжаются два года, но у нас нет выбора. У нас проблемы с едой, медициной, у нас нет денег вообще. Как можно тренироваться, выступать в чемпионате, если нет нормального питания? Наш тренер Юрий Кевлич обещал нам, что если мы будем хорошо играть, то нас заметят и заберут в известные украинские футбольные клубы. Мы много раз обращались к нему, но тренер говорит, что если нас что-то не устраивает, он советует возвращаться в Африку. Мы собрались рассказать о наших проблемам, чтобы нам помогли их решить. Я буду бороться за справедливость", – заявил Стив Куасси.

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На вопрос о том, что сегодня ели футболисты, они заявили, что только завтракали. И вообще питаются только один раз в день. Средства к существованию они вынуждены просить у своих родственников.

В полицию ребята обращаться боятся, ведь думают, что правоохранители все расскажут президенту футбольного клуба. По их словам, всех иностранных футболистов Юрий Кевлич лично нашел в Facebook и пригласил играть в Кропивницкий. Для примера им показал фото атрибутики ФК "Звезда" и сказал, что у них будет то же самое.

Несколько игроков отказываются в последнее время играть в любительском чемпионате, вместе с тем под их фамилиями выходят другие футболисты. Сейчас они хотят покинуть "Олимпик" и найти другие клубы, где бы выполнялись договорные обязательства.

Все иностранные футболисты "Олимпика" живут в гостинице "Турист", где, как они утверждают, нет воды и света.

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9 октября спортсмены получили сообщение от президента и главного тренера ФК "Олимпик" Юрия Кевлича с угрозами. Он написал, что у спортсменов есть всего семь дней на то, чтобы покинуть Украину. Юрий Кевлич в комментарии CBN обвинения в свой адрес отверг.

"А мы им не обязаны платить деньги. Кто вам сказал такое, что мы должны? Какие деньги? Мы любительский клуб, еще раз вам повторяю. Мы не имеем права по закону платить им деньги. Платит деньги должен профессиональный футбольный клуб, до которого им очень далеко. Пусть они сначала научатся играть в футбол, а потом еще нужно исправить их человеческие качества", – сказал Кевлич.

Стоит отметить, что на официальном сайте кропивницкого "Олимпика" ни одого из африканских игроков нет в составе команды. Но информация на сайте обновлялась еще в августе 2017 года.