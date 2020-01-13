Африканский народный: депутат Беленюк показал забавный танец в Балаклаве (видео)

Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе и по совместительству народный депутат Украины Жан Беленюк показал свои танцевальные навыки.

Украинский борец поделился в Instagram оригинальным танцем в балаклаве.

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"Меня два года подряд зовут в "Танцы со звездами", но, не уверен, что зритель готов к восприятию моей техники. Из архива: "Африканский народный танец в балаклавах", – подписал видео Жан.

Спорт24 писал, что United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019". Среди лауреатов премии – украинец Жан Беленюк, который делит третье место по количеству баллов с представителем России Муса Евлоевым.