Агент Гармаша объяснил, почему лидер "Динамо" перешел в "Ризеспор"

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего подопечного Дениса Гармаша из "Динамо" в "Ризеспор" на правах аренды.

Шаблий объясняет это желанием украинца чаще выходить на поле.

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У Дениса большое желание играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В "Динамо" ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкой команде чемпионата Турции для него – важный этап в карьере,

– написал Шаблий в Instagram.

К слову, последний раз "Гармаш" выходил в старте "Динамо" еще 3 ноября прошлого года – матч 13 тура УПЛ против "Львова", в котором киевляне победили 4:0.

В нынешнем сезоне 29-летний Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.