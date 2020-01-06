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Агент Гармаша объяснил, почему лидер "Динамо" перешел в "Ризеспор"

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Денис Гармаш / Фото из открытых источников

Известный украинский агент Вадим Шаблий прокомментировал переход своего подопечного Дениса Гармаша из "Динамо" в "Ризеспор" на правах аренды.

Шаблий объясняет это желанием украинца чаще выходить на поле.

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У Дениса большое желание играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В "Динамо" ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкой команде чемпионата Турции для него – важный этап в карьере,
– написал Шаблий в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции @crizesporas для него важный этап в карьере. Удачи, Денис! Dynamo Kyiv and the Rizespor have reached an agreement on the loan of Dynamo midfielder Denys Harmash. The deal is effective until the end of this season. Denys has a great desire to play football and to be the first team regular. He lacked game practice at Dynamo. Therefore, going on loan to the strong Turkish League side @crizesporas is an important career stage for him. Good luck, Denys! #prostarteam #prostarfootballagency #turkey #Rizespor

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

К слову, последний раз "Гармаш" выходил в старте "Динамо" еще 3 ноября прошлого года – матч 13 тура УПЛ против "Львова", в котором киевляне победили 4:0.

В нынешнем сезоне 29-летний Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Динамо Спорт
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