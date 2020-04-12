Агент игрока "Шахтера" рассказал о трансфере в "Рому"
Агент Сергей Серебренников прокомментировал трансферные слухи вокруг футболиста "Шахтера" Виктора Коваленко. Игроком якобы интересуется итальянская "Рома".
Серебренников подтвердил, что многие клубы следят за Коваленко. Однако "Рома" не обращалась с предложением о переходе футболиста.
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Это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе итальянские. "Рома"? Мы с ними не разговаривали,
– цитирует агента итальянский журналист Флавио Тассотти.
Итальянские СМИ на протяжении длительного времени сватают Коваленко в "Рому", которую возглавляет экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсенка.
Контракт Коваленко с "Шахтером" заканчивается в июне 2020 года.
По информации журналистов, переход украинца будет зависеть от того, останется ли в "Роме" Генрих Мхитарян.
В римском клубе украинца видят как удачное дополнение к Пеллегрини в центре поля.
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- Ранее сообщалось об интересе "Ромы" к футболистам "Шахтера" Маркосу Антонио, Тете и Михаилу Мудрику.
- Впрочем, итальянские клубы вряд ли смогут позволить себе трансферы из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
- Итальянская Серия A рискует потерять 450 миллионов евро, если чемпионат не будет доигран. Пока лигу приостановлено.
- В Италии по состоянии на 12 апреля подтвержден 152 271 случай заражения коронавирусом.
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