Агент Тайсона рассказал о трансфере игрока в "Милан"

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Тайсон
Тайсон / shakhtar.com

Агент футболиста "Шахтера" Тайсона Диего Дорнеллес рассказал об интересе "Милана" к игроку. Летом итальянский клуб был близок, чтобы приобрести бразильца.

Агент Тайсона в интервью Calciomercato подтвердил, что "Милан" действительно был близок, чтобы приобрести Тайсона. По его словам, трансфер не состоялся, ведь "Шахтер" не принял предложение.

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"Шахтер" не принял предложение "россонери". "Горняки" требуют 30 млн евро, прописанные в клаусулt. Сколько предлагал "Милан"? Я не уполномочен называть цифры, но этого было недостаточно,
– резюмировал агент.

Диего Дорнеллес заявил, что новых контактов с менеджерами итальянцев Звонимиром Бобаном и Паоло Мальдини по трансферу не было. По его словам, возможность будущих переговоров зависит от "Шахтера".

Летом Тайсоном интересовалась и "Рома". Но команда оказалась не готова заплатить предложенную "Шахтером" сумму. А "Милан" вроде готов был взять бразильца в аренду на год с правом выкупа следующего сезона.

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин впоследствии рассказал, что предложения по Тайсону были, но они не удовлетворили клуб.

Что известно о карьере Тайсона в "Шахтере"?31-летний Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из харьковского "Металлиста" за 15 миллионов евро (данные Transfermarkt). За "горняков" он провел уже 250 матчей (48 голов и 73 результативные передачи). Тайсон является капитаном "Шахтера".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы ФК Милан Шахтер
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