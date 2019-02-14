"Реал" на выезде в напряженном матче победил "Аякс" в Лиге чемпионов: видео голов

Первый матч между "Аяксом" и "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов принес победу мадридской команде. Таким образом "сливочные" приблизились к тому, чтобы в очередной раз выйти в четвертьфинал турнира

Аякс – Реал 1:2

Голы: Зиеш, 75 – Бензема, 60, Асенсио, 87

Аякс со старта решил давить на ворота Куртуа. В одном из эпизодов лишь подкат Каземиро перед своей штрафной площадкой спас "Реал" от опасного удара.

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Еще до 10 минут "Аяксу" удалось убежать в контратаку. Однако мяч после удара Мазрави прошел мимо дальней штанги. Шёне мог открывать счет в этом матче. Однако удар со штрафного с 28 метров приняла на себя стенка из игроков "Реала".

После этого мадридцы несколько выровняли игру. И Винисиус даже опасно пробивал по воротам Онана. Но безрезультатно.

В середине первого тайма лишь каркас ворот спас "Реал" от пропущенного мяча. После удара Тадича мяч попал в штангу и вылетел за пределы поля. Еще один раз уже Куртуа спас, когда ворота "сливочных" расстреливал Зиех – игрок "Аякса" оказался почти один на один перед вратарем, но пробил неудачно.

Но переправил мяч за линию ворот "Аякс" именно после ошибки Куртуа почти сразу после этого. После подачи с углового голкипер неудачно сыграл при приеме мяч, и тот отлетел к Тальяфико, который головой пробил по воротам. И здесь свое слово взяла система VAR. Арбитр матча Дамир Скомина решил пересмотреть видеоповтор, и не засчитал гол. В момент атаки Тальяфико находился в положении вне игры.

Незасчитанный гол еще больше "зарядил" команду из Амстердама. И Тадич с Шйне еще раз могли открывать счет в этой встрече. Но в первом случае форвард не попал после потрясающего дриблинга. Во втором – спас Куртуа.

Виеообзор первого тайма матча Аякс – Реал

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Во втором тайме в начале команды обменялись опасными моментами. Сначала коварно пробил Бензема, но Онана вытащил мяч из нижнего угла ворот, а после этого Нерес бежал в контратаку. Но его удар отразил Куртуа.

На шестидесятой минуте "Реал" вышел вперед. Хотя автором гола является Бензема, вся заслуга принадлежит Винисиусу Джуниору. Бразилец получил пас на ход, продавил своего соперника на фланге, вошел в штрафную, где собрал вокруг себя сразу трех соперников, после чего отдал пас на Бензема. Все, что оставалось форварду – попасть в ворота мимо голкипера. Что он и сделал.

На то, чтобы сравнять счет, "Аякс" потратил 15 минут. Нерес отдал точную передачу параллельно линии ворот на Зиеша, который пробил по воротам соперников. Куртуа бросился за мячом, но добраться до него не сумел.

Но в конце встречи "Аякс" снова пропустил. Марко Асенсио, который вышел на замену, в касание замкнул прострел с фланга, опередив соперника.

Видеообзор второго тайма Аякс – Реал

"Реал" побеждает в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь команда имеет гораздо больше шансов на проход в четвертьфинал турнира. Все решится 5 марта после матча в Мадриде