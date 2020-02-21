Айнтрахт – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Айнтрахт – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Айнтрахт – Шахтер где смотреть

В четверг, 21 февраля, состоится матч-ответ 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся немецкий "Айнтрахт" и донецкий "Шахтер". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2. В Украине матч можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матчи Лиги Европы в Украину транслирует "Медиа группа Украина". В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55. Комментировать игру доверили Виктору Вацко. Перед матчем на канале выйдет программа "Путь в Баку". Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути к азербайджанскому городу, где состоится финал турнира.

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Смотреть онлайн матч "Айнтрахт" – "Шахтер" можно будет на сайте телеканала "Футбол" или видеосервиса Oll.tv. Однако для этого следует зарегистрироваться. Кроме того, доступ к трансляции платный – 69 гривен в месяц.

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" – "Шахтер" проведет Спорт24. Она начнется незадолго до начала матча.

Матч "Айнтрахт" – "Шахтер" состоится в четверг, 21 февраля. Начало встречи в 19:55. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Футбол Спорт Лига Европы Шахтер
Источник: 24 Канал
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