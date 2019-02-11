"Айнтрахт" выдвинул необычные требования перед матчем с "Шахтёром" в Лиге Европы

Немецкий "Айнтрахт", который в четверг, 14 февраля, сыграет против донецкого "Шахтёра" в плей-офф Лиги Европы, объявил бытовой райдер. В перечене не обошлось и без необычных просьб.

Представители немецкой команды попросили отдельную раздевалку для тренеров, а также 50 килограммов льда.

Читайте также: В Харьков едут сумасшедшие фанаты "Айнтрахта", их будет сопровождать немецкая полиция

Остальные просьбы вполне привычные: тактическая доска, три массажных кровати, 120 бутылок минеральной воды (500 мл), чай, кофе, сахар, молоко.

Немцы прилетят в Харьков за день до игры – 13 февраля в 13:55. Команда будет жить отеле Superior Golf & Spa Resort в Харькове в течение двух ночей. На 13 февраля также запланирована предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера "Айнтрахта" Ади Хюттера и тренировки команды на стадионе "Металлист".

Матч "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится в четверг, 14 февраля. Начало матча в 22:00. Ответный матч состоится через неделю – 21 февраля, во Франкфурте-на-Майне. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

Больше интересных спортивных новостей читайте в рубрике "Спорт24" на сайте 24 канала