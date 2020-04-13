Александр Алиев получил результат теста на коронавирус: фото
Бывший футболист "Динамо" и сборной Александр Алиев получил результат теста на коронавирус. По словам экс-игрока сборной Украины, у него поднялась температура и он кашлял.
6-го апреля Алиев в своем Instagram рассказал, что стал себя хуже чувствовать после прогулки. У него появилась высокая температура и сухой кашель.
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Результатом теста Алиев поделился в своем Instagram. Он оказался отрицательным.
Недавно Алиев сделал противоречивое заявление о коронавирусе. "Я думаю, что это все фейки", – сказал бывший полузащитник "Динамо".
- Александр Алиев за свою карьеру успешно выступал за несколько российских клубов.
- Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
- Затем футболист перешел в состав львовского "Руха".
- После этого футболист был заявлен за любительский киевский клуб "Катандзаро".
- С 2018 года возглавил любительский ФК "Хмельницкий".
- В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".
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