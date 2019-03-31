Гвоздик техническим нокаутом уверенно защитил титул WBC

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Бой длился 5 раундов и завершился техническим нокаутом француза из-за травмы ноги. Нгумбу не смог продолжить бой из-за боли.

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Первые два раунда боксеры провели в полной разведке, однако Александр, как обладатель титула, боксировал первым номером.

В третьем и четвертом раунде прошли несколько точных ударов от Гвоздика и француза. Нгумбу уже начал больше заплетать украинца, чем заботиться об атаке.

В решающем раунде Нгумбу дотанцевался. В одном из моментов он подвернул ногу. Потом сделал гримасу, что очень расстроен и едва не заплакал. И не стал продолжать бой.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6 — Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

Напомним, что 31-летний Александр Гвоздик завоевал пояс WBC в полутяжелом весе 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона в одиннадцатом раунде. Сразу после окончания поединка Стивенсон оказался в больнице и был введен медиками в искусственную кому для уменьшения последствий черепно-мозговой травмы и инсульта.

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