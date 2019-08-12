Александр Шовковский стал тренером команды-любителей текбола

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Александр Шовковский
Александр Шовковский

В воскресенье, 11 августа, в столичном ТРЦ Lavina Mall прошел турнир по текболу – необычной игры, которая представляет собой смесь настольного тенниса и футбола.

Турнир состоялся на регулярном ивенте "Звездный гость". Тренером соревнующихся команд стал приглашенный гость события – футболист Александр Шовковский.

ТекболЭто не просто игра, а отдельный вид спорта, изобретенный в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола. В одиночном матче участвуют два игрока, в парной игре – три или четыре. Оборудование для игры – искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук. Футболисты по всему миру испытают себя в соревнованиях по текболу, а также используют его для тренировок.

Есть текбольний стол и у главной команды нашей страны. Именно его для турнира 11 августа предоставил официальный партнер национальной сборной команды Украины по футболу – TM Parimatch. Как меценат спорта №1 в Украине, ТМ Parimatch поддержал инициативу привлечь энтузиастов к новому и необычному виду спорта.

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В соревновании приняли участие 4 команды по 3 игрока в каждой. Они сыграли три серии матчей: полуфинальные, финал и борьба за третье место. Победителем турнира по текболу стала команда "Борщага", сформированная из победителей в соцсетях. Второе и третье место соответственно заняли две команды, сформированные из участников мероприятия. Победители и призеры получили призы от TM Parimatch: фирменные худые, термочашки и блокноты.

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Теги: Спорт Футбол
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