Александр Усик сыграл любовника в "Вечернем квартале" – видео
экс-абсолютний чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) принял участие в записи новогоднего выпуска шоу "Вечерний квартал".
Боксер сыграл любовника Елены Кравец, муж которой (Евгений Кошевой) застукал их в постели.
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Жена провоцирует мужа "набить морду" Усику. Мужчина говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.
Александр Усик снялся в "Вечернем квартале": смотрите видео
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