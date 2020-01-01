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Александр Усик сыграл любовника в "Вечернем квартале" – видео

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Александр Усик в "Вечернем квартале"

экс-абсолютний чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) принял участие в записи новогоднего выпуска шоу "Вечерний квартал".

Боксер сыграл любовника Елены Кравец, муж которой (Евгений Кошевой) застукал их в постели.

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Жена провоцирует мужа "набить морду" Усику. Мужчина говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.

Александр Усик снялся в "Вечернем квартале": смотрите видео

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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