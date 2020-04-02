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Александр Зинченко "покуражился" с собаками на тренировке: видео

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Александр Зинченко / facebook.com/ukrainian.player.fan

Футболист английского "Мансити" и сборной Украины Александр Зинченко активно проводит свой карантин. На этот раз футболист решил привлечь к тренировке своих собак.

Забавным видео с тренировки Александр Зинченко поделился в своем инстаграме. В качестве гантелей украинец использовал двух своих французских бульдогов.

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Украинский футболист призвал: "Оставайтесь дома, будьте сильными и будьте в безопасности".

Я, Луи и Мия желаем, чтобы вы были здоровыми и позитивными,
– написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me, Louie and Mia wish you to be safe and positive @pumafootball

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Все футбольные чемпионаты временно остановлены из-за пандемии коронавируса, кроме первенства Беларуси. Поэтому футболисты поддерживают свою физическую форму в домашних условиях.

Добавим, что ранее Зинченко поделился видео, как люди в Манчестере подготовились к карантину. Футболист решил пойти за покупками в продуктовый магазин, зайдя внутрь футболист был удивлен пустыми полками в местном супермаркете.

Отметим, что Великобритания занимает восьмое место в рейтинге стран мира по количеству подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на сегодня, 2 апреля, в стране выявлены почти 30 тысяч человек, которые заболели коронавирусом. Из них умерли 2 300 человек, 179 смогли выздороветь.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко Новости Спорта
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