Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео
Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко известен не только своими футбольными качествами.
"Манчестер Сити" решил поделиться с миром танцем Александра Зинченко в честь Международного дня танца.
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В нынешнем сезоне на счету Зинченко 26 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился голом и 5 ассистами.
Ранее Спорт 24 писал, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказал свое мнение относительно своего партнера по команде – украинца Александра Зинченко. Однако он обсуждал не игровые качества футболиста. А его стиль.
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