Александр Зинченко снова удивил сеть зажигательным танцем: видео

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко известен не только своими футбольными качествами.

"Манчестер Сити" решил поделиться с миром танцем Александра Зинченко в честь Международного дня танца.

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В нынешнем сезоне на счету Зинченко 26 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых он отметился голом и 5 ассистами.

Ранее Спорт 24 писал, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказал свое мнение относительно своего партнера по команде – украинца Александра Зинченко. Однако он обсуждал не игровые качества футболиста. А его стиль.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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