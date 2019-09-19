"Александрия" играет против "Вольфсбурга": стартовые составы команд

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"Вольфсбург" – "Александрия"
"Вольфсбург" – "Александрия" / twitter.com/vfl_wolfsburg

"Александрия" дебютирует на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана в Германии встречаются с местным "Вольфсбургом".

Обе команды уже определились со стартовыми составами на матч первого тура Лиги Европы. В "Александрии" выйдут только два легионера.

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Стартовые составы

Вольфсбург: Перван, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссийон, Мехмеди, Брекало, Вегхорст.

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Довгый, Банада, Третьяков, Ситало, Лучкевич.

Поединок первого тура Лиги Европы "Вольфсбург" – "Александрия" начнется в 22:00.

Результат игры читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия
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