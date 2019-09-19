"Александрия" играет против "Вольфсбурга": стартовые составы команд
"Александрия" дебютирует на групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана в Германии встречаются с местным "Вольфсбургом".
Обе команды уже определились со стартовыми составами на матч первого тура Лиги Европы. В "Александрии" выйдут только два легионера.
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Стартовые составы
Вольфсбург: Перван, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссийон, Мехмеди, Брекало, Вегхорст.
Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Довгый, Банада, Третьяков, Ситало, Лучкевич.
Поединок первого тура Лиги Европы "Вольфсбург" – "Александрия" начнется в 22:00.
Результат игры читайте на сайте Спорт24.
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